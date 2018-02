Iepriekšējā reizē soli pa solim "izstaigājām" noskaņošanos pirts rituālam . Kad tā notikusi, ir pienācis laiks pašam pirts procesam. Arī tas sastāv no vairākām daļām, un par katru no tām ir savs stāsts. Šoreiz pastāstīšu par pirmā Gara rituālu jeb izlīdzināšanu – par to, kā to daru es.