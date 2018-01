Skaistuma, attiecību, miera, harmonijas un pievilcības planēta Venera 18. janvārī mainīs savu atrašanās vietu, pārejot no mērķtiecīgās Mežāža zīmes uz brīvību un draudzību mīlošo Ūdensvīra zīmi. Tas nozīmē, ka mīlestībā, attiecībās, kontaktos ar apkārtējiem, arī darījumos vairāk dominēs biedriskums, solidaritāte, var būt zināma distance jeb jūtu mērenība, kas mijas ar pēkšņiem jūtu uzplūdiem. Venera šeit jūtas labi.

Pieaugs ienākumi

Ja iepriekšējā Mežāža periodā būs labi pastrādāts, saņemsi labu atalgojumu. Te gan jāpatur prātā viena nianse, ka savstarpējās planētu pozīcijas veidojas tā, ka šis atalgojums var šķist par mazu vai gribēsies vēl. Skaties, lai nesanāk tā, kā pasakā par Zelta zivtiņu. Ar pateicību pieņem dāvanas, ko Visums sagādājis, un pasaki par tām paldies!

Ballīšu un tusiņu laiks

Šis ir labs brīdis, lai padarītu tumšo Latvijas ziemas periodu piesātinātāku un krāšņāku. Tiecies ar draugiem, draudzenēm, kopā dodieties pusdienot, iepirkties vai atpūsties. Ikdienas oma uzlabosies arī, ja atradīsi laiku un piezvanīsi labākajai draudzenei vai draugam un apjautāsies, kā viņiem klājas.

Jaunas iepazīšanās ar līdzīgi domājošiem vairāk sekmēsies pēc 26. janvāra, kad sievišķā un vīrišķā enerģija darbosies harmoniskāk. Iemīlēšanās var jaukties ar draudzību, draudzība ar iemīlēšanos. Dienas kārtībā var parādīties eksperimenti attiecībās vai vēlme gūt jaunu pieredzi. Nepārproti, Ūdensvīrs var būt tik pat uzticams kā Mežāzis, bet tikai, ja viņam ļauj dzīvot pēc saviem noteikumiem.

Esi tas, kas esi!

Venera Ūdensvīrā vēlas draudzību draudzības pēc, bez savtīgiem nolūkiem vai personiskā labuma. Šeit viss labums rodas no tā, ka mēs spējam pieņemt viens otru tādus, kādi esam, brīvi, bez ierobežojumiem un priekšstatiem. Mēs varam būt paši un nejūtamies par to diskomfortā. Tāpēc šis ir laiks, kad vari dalīties ar savu dzīves pieredzi, pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem un nejust par to nosodījumu. Atrašanās savējo vidū, būšana starp savējiem sagādās patiesu baudu.

Ūdensvīrs ir gaisa zīme. Tāpēc šajā periodā līdz pat 11. februārim, kad Venera mainīs savu atrašanās pozīciju uz romantisko un sapņaino Zivju zīmi, jācenšas saprast, ka mīlestība, draudzība, attiecības var būt visdažādākajās nokrāsās. Ja spēsi to pieņemt, varēsi teikt, ka kaut nedaudz, bet tomēr, saproti dzīvi.

Drosmīgajiem pieder pasaule!

Iespējamas provokācijas no apkārtējo puses, vēlme piesaistīt uzmanību ar neparastu izskatu, izturēšanos, citādu domāšanu, iziešana no ierastajiem, sabiedrībā uzliktajiem stereotipiem. Ja arī tu sajūti sevī šādas vēsmas, nebaidies mainīt savu izskatu, ģērbšanās stilu, piesakies uz "Ekstrēmajām pārvērtībām". Rullēs viss neikdienišķais, ekstra ordinārais.

Nopirksi par daudz

Tā kā daudzos veikalos sākusies lielā ziemas izpārdošana, iespējams, ļausies kārdinājumam un nopirksi lietas, kuras tev nemaz nevajag vai vēlāk šķiet pārāk košas un izlecošas.

Ja tīrīsi garderobi, atdosi kādam vairāk, nekā sākumā bija plānots.

Ja šāda situācija dara tevi bažīgu un tu labi apzinies, ka tas ir par tevi, sagatavo iepirkumu sarakstu, pirms dodies uz veiklu pirkt drēbes, smukumlietas vai kosmētiku. Tīri skapjus tuvāk pavasarim.

Vislielāko gandarījumu un apmierinājumu gūsi no kolektīvā darba, no tā, ko var paveikt vai izjust kopā ar kādu.

Ziemas laikā mums nedaudz pietrūkst šīs hipiju, brīvdomātāju enerģijas. Tāpēc ļaujamies izaicinājumiem, ko piedāvā Venera Ūdensvīrā!