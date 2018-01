No 26. janvāra līdz 17. martam gribas, enerģijas un aktivitātes planēta Marss atradīsies Strēlnieka zīmē, kurā galveno lomu spēlē ideja un aizrautība ar to. Strēlnieks kā viena no trim Uguns stihijas zīmēm lieliski darbojas uz iedvesmas viļņa, vienlaikus daloties ar savu pārliecību, tādā veidā radot sev domubiedrus un sekotājus. Būt līderim ir dabiska Marsa pozīcija, tādēļ šajā laika posmā svarīgi būs tas, vai spēsim ar savu ideju aizgrābt citus, vai spēsim pārliecināt atbalstīt mūs un sekot mums.