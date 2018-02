Klau, sākas taču Suņa gads! Varbūt nopirkt man kādu suņuku? Un kā tad man īsti dresēt viņu, ja jau Suņa gads? Kā man dresēt to Zemes Suni? Tā man bezrūpīgi jautā draudzene, zinot, ka jau sen aizraujos ar ķīniešu metafiziku un astroloģiju.

Zini, dresēt var jaunos – gan Ūdens Suni, gan Metāla Suni. Var pāraudzināt dažus netikumus galvā ieņēmušo Koka Suni. Taču Zemes Suni dresēt nav nepieciešams. Viņš tāpat jau ir pietiekami vecs, gudrs, vieds. Tikko izteiksi "dod ķepu", jau dos. Visu dzīvē jau redzējis, daudz ko pārcietis un pieredzējis.

Viņš jau piedzimstot zina vairāk par visiem. Zini – tāds patversmes suns, kas redzējis i labos laikus, kad viņu kā mīļu kucēnu ņurca un priecājas par katru draiskulību, i arī to, kā ir nejauši salūta laikā nobīties un pamukt, klīst pa ielām, meklēt mājas un nokļūt patversmē. Zina, kā ir dzīvot pie cilvēkiem, kas var paņirgāties un iekaustīt. Zina visas smaržas un sajūtas.

Jan Zeme, kas raksturo 2018. gada enerģiju, ir kā liela, smaga kalnu grēda. Daudz redzējusi savā dzīvē. Gan karus un nelaimes, gan pavasarus un sauli. Zina, ko slēpj savās zemes dzīlēs, bet – vai katram dos?

Jo Suns – tas ir sargātājs. Uzticams sargs, kas zobiem un nagiem aizstāvēs savu saimnieku, savu teritoriju.

Un tā jau tikai saka – Gaiļa gads, Suņa gads... Paši dzīvnieki pa pasauli neskraida. Ir tikai enerģijas (jeb dabas vai gadalaika, vai stundas sajūtas), ko raksturo kādi no desmit dieviem, ko satur Suņa apzīmējums.

Trīs Zemes Suņa enerģijas

Jan Zeme ir galvenā Suņa gada enerģija, tātad arī uz Zemes notiekošo varēs raksturot, it kā raugoties no augstas, stāvas klints, mazliet atsvešināti, mazliet savā nodabā katrs būsim, un būs tādi arī citi. Kādam steidzīgam varēs šķist – ei, nu, ko jūs tur bremzējat?!

Otra enerģija, ko satur Suns, ir Iņ Uguns. Uguns ir gaisma, apgaismība, aizrautība, degšana, dzīvošana līdz pat nāvei kaut kā un kāda dēļ. Tāpēc jau sakām, ka Suns ir uzticīgs līdz nāvei, neskatoties ne uz ko, sargās un aizstāvēs tevi.

Trešais elements, ko satur Suns, ir Iņ Metāls. Ar smalku metāla spalvu rakstīts likuma pants, likuma burts, taisnība, Temīda, spriedums. Ne tas, ko spriež tiesa uz zemes, bet tas,ko spriež liktenis.

Zemes Suņa gads būs smags, daudz būs nepiekāpīgas, klinšainas, akmenscietas zemes. Būs jādzīvo tā, it kā ietu pārgājienā pa kalniem. Kalns aiz kalna, taciņa vijas, karstums spiež pie zemes, viena doma – kad tiksim pie strauta atdzerties, kad ceļojums beigsies, kad varēs jautri pačalot?...

Austrumu zvēri un gadalaiki

Visi 12 austrumu dzīvnieki iedalāmi četros gadalaikos:

pavasaris (Tīģeris, Trusis, Pūķis),

vasara (Čūska, Zirgs, Kaza),

rudens (Pērtiķis, Gailis, Suns),

ziema (Cūka, Žurka, Vērsis).

Aktīvākie un enerģiskākie ir ielēcēji gadalaikā – katra gadalaika pirmie zvēri, kad katra dzīvē noris vairāk vai mazāk aktīvi notikumi, ceļojumi, pārcelšanās.

Katra gadalaika otrais zvērs atbild par romantiskām attiecībām, tas it kā izsmaržo katru gadalaiku, un tos varētu saukt par mīlētājiem.

Savukārt zvēri, ar ko beidzas gadalaiks (tātad – Pūķis, Kaza, Suns un Vērsis), ir tie, kas liek apstāties un pārdomāt.

Tos varētu saukt par māksliniekiem, jo tikai apstājoties, iegrimstot sevī, pārdomās, rodas mākslasdarbi, kas iedvesmo pasauli. Tie ir arī visvairāk nesaprastie un vientuļie. Suns ir tas, kas liek pārdomāt: ko tad īsti mēs sadarījām Pērtiķa un Gaiļa gadā? Un kas mums par to būs? Ko esam pelnījuši.

Krāšņā rudens līdzinieks

Suns – dabā tas ir laiks no 7. oktobra līdz 6. novembrim. Jā – arī katrs mēnesis austrumniekiem raksturojas ar kādu no šiem dzīvniekiem.

Brrr, ārā ir drūmi, auksti, slapjdraņķis, tumšs. Ja esam augustā (Pērtiķī) apsviedīgi kustējušies un savus kartupeļu laukus un tīrumus norakuši un Gailī (septembrī) tos ar mīļumu pārlasījuši un novietojuši pagrabā – jā, tad Sunī (oktobrī) mums būs, ko ēst.

Ja esam malku sagādājuši vai par elektrību samaksājuši, tad būs mums siltums. Ja esam tikai pa ballēm staigājuši, naudu notrallinājuši, ātros kredītus saņēmušies – tad nu būs mums tiesu izpildītājs un cietums.

Ko sēsi, to pļausi – to zina latvieši, to pašu saka austrumu zvēri.

Kādus nu likumus valdība mums Pērtiķa un Gaiļa gadā būs izdevusi, tā Suņa gadā dzīvosim.

Suniskā vakara stunda

Varbūt kādam tas labāk asociēsies ar stundām – Suns atbild par pulksteņlaiku no 19.30 līdz 21.30.

Ja Pērtiķī (15.30–17.30) esi ķemmējis veikalus un Gaiļa stundā (17.30–19.30) paķēris kādu pudeli laba vīna (jo tieši gardēža Gaiļa laikā izcili smalkas lietas jāpērk), un sarunājis vēl jauku kompāniju, nu, jā, – tad Suņa stundā var iekurt kamīnu, atkorķēt vīnu, ieritināties kādā siltā, mājīgā un drošā azotē. Suns parāda, kādu likteni esi pelnījis. Cik piestrādāts pie sava rakstura, uzvedības, attieksmes pret citiem.

Suns ir starp četriem visgrūtākajiem

Austrumu horoskopa Suns ir sinonīms vārdiem uzticība, aizrautība, fanātisms, degšana, sargāšana, ideja, ideoloģija, politika. No cilvēka, kura kartē ir Suns, var dzirdēt – es aizstāvu savu ideju, krītu par savu dzimteni, jūs mani nepārliecināsit par pretējo, tā ir mana dzīves uztvere, es kalpošu šai idejai, šai reliģijai, šai zinātnei. Cilvēks ar Suni ir uzticīgs arī privātajā dzīvē, uzticams draugs, bet ar noteikumu, ka neliksi viņam vilties.

Ja zinām, ka ķīniešu metafizikā ir pieci elementi – koks, uguns, zeme, metāls, ūdens, katrs divos variantos iņ un jan – un 12 Austrumu dzīvnieki, tad varam sarēķināt, ka eksistē 60 gadu cikls un 60 variantu gan gadam, gan mēnesim, gan dienai un stundai dzimšanas kartē.

Četri no šiem 60 skaitās visgrūtākie, un viens no tiem ir Zemes Suns. Neuzveicams suns, spēcīgs, ar izturību dzīvē pārbaudīts suns. Katrā ziņā, ja esi dzimis Zemes Suņa gadā, mēnesī, dienā, stundā, tev liktenis lēmis dzīvē iet caur smagiem pārbaudījumiem. Iespējams, ka esi arī raksturā smags cilvēks citu cilvēku dzīvē, to viņiem vari pajautāt pats.

Katrā ziņā, ja Zemes elements mūsu dzimšanas kartē ir labvēlīgs, tad 2018. gadā notiks labas lietas. Jā, varbūt būs smagi, bet kopumā daudzas lietas nokārtosies. Ja Zemes elements mums nav labvēlīgs, tad šis gads var parādīt mūs no sliktās puses, vai arī mēs paši varam justies slikti. Var šķist, ka nekas neiet, nekas nekust no vietas, lietas "nebīdās". Piemēram, – tu izej no mājas, un blāc! – grants čupa tavas mājas priekšā. Ne apkārt apiet, ne cauri izlīst. Pat uzsprāgt var, bet neko izdarīt nevar.

Suns ir gudrs un intelektuāls. Dažkārt šķitīs – ak, par daudz to intelektuālo sarunu un spriedelējumu, nu, ķeramies taču vienreiz pie lietas. Cik tad var! Kā jau teicu, katras sezonas trešais dzīvnieks atbild par apstāšanos, pārdomām. Arī par vientulību un radošām mokām.

Suņa gadā dzimušajiem raksturīga inteliģence, savdabīga vienpatība un savu ideju sargāšana. Savs raksturs, neatkārtojams rokraksts. Jau minēju, ka Iņ Metāls ir viena no Suņa gada enerģijām. Metāls skan, skaņa, ģitāras stīga, klavieru stīga, mūzika. Rakstot šo, klausījos 1958. (Zemes Suņa) gadā dzimušo mūziku un dziesmas – Juri Kulakovu, Ievu Akurāteri, Jāni Grodumu, Niku Matvejevu, Madonnu, Hariju Spanovski, Andrea Bočelli. Visi savdabīgi un neatkārtojami.

Mjā... tad ko man darīt ar to suni? – draudzene jautā, noklausījusies manu stāstu. Nezinu, savu likteni veidojam mēs, tas tev jālemj pašai. Varbūt aizbrauc uz patversmi un paņem kādu vecu suni. Ja vien tev ir iespēja un ja vien tu viņu nenodosi. Tad Suņa gadā tavā dzīvē būs kāds, kas tevi uzticīgi mīl un sargā.

Un, redzot tos, kas patiesi mīl, gan jau tevi ievēros arī kāds cits sirdāķītis (nu jau es ķircinu tevi). Novēlu tev sirdssiltumu un mīlestību šajā grūtajā gadā!

Un, ja nevari saprast, kā dresēt savus personīgos dzīvniekus savā dzimšanas kartē, raksti un jautā. Pastāstīšu, kā ar viņiem aprunāties un sadzīvot mierā.

No "Dzīvesziņas Gadagrāmatas 2018"