Jaukā Venera, uzkrājusi spēkus savās mājās pie Vērša, 24. aprīli pāriet sabiedriskajā un draudzīgajā Dvīņu zīmē. Tāpat kā Dvīņu zīme ir viegla un gaisīga, arī Venera Dvīņos jutīsies līdzīgi.

Simboliski šo pārejas periodu varētu raksturot šādi – kad bērns vēl ir pavisam maziņš, viņš ir ļoti pieķēries mātei, vēlas ciešu kontaktu, glāstus un skūpstus. Tā izskatās vai jūtas Venera Vērsī.

Savukārt Venera Dvīņos līdzinās nedaudz lielākam bērnam, kurš tikko sācis staigāt, ir atvērts visam jaunajam, mīl pasauli tādu, kāda tā ir, aktīvi komunicē, iepazīst apkārtni. Šādai Venerai Dvīņos viss interesē, patīk, šķiet aizraujošs un izzināšanas vērts.

Tāpēc zinātkāre vai ziņkāre apģērba izvēlē, izturēšanās veidā, kontaktos, mīlestībā, komunikācijā, arī biznesā būs dziņas, kuras noteiks toni visu šo periodu.

Jāatzīmē gan, ka laika periodā līdz 19. maijam, kad Venera pāries Vēža zīmē, tā neiesaistīsies būtiskā saspēlē ar pārējām planētām. Izņemot no 7. līdz 9. maijam, kad tai veidosies ilūzijas veicinošs aspekts ar Neptūnu. Šajās dienās, iespējams, vairāk nekā citkārt maldīsies pa veikaliem un nezināsi, ko iegādāties, vai sazvanīsies ar draudzenēm un risināsi kādas samezglotas mīlas lietas. Visbiežāk jau Venera Dvīņos mīl ne tikai vienu vien... Tāpēc reizēm, kad nākas izvēlēties, ir jāsaskaras ar grūtībām. Savukārt naudas darījumos šajās dienās vari tikt maldināts. Tāpēc turi acis un ausis vaļā, vai – vislabāk – nogaidi pāris dienas, pirms pieņem nopietnus lēmumus!

Apģērbā, izturēšanās stilā dominēs brīvs, ērts piegājiens, attiecībās – brīvība un nepieķeršanās, koķetērija bez slēptiem zemtekstiem.

Venera Dvīņos ir sabiedriska un mīl draudzību. Tas nozīmē, ka savstarpējā komunikācijā ne tikai pateiktais vārds būs ļoti svarīgs, bet arī paša teicēja izskats, smaržas, balss tembrs. Liela loma būs savstarpējai domu apmaiņai, koķetērijai, erudīcijai. Jūtas šajā periodā neveidosies dziļas, bet gan vairāk būs orientētas uz kopīgām interesēm un aizraušanos.

Tā kā stiprā dzimuma pārstāvji šajā periodā būs noskaņoti samērā lietišķi un bieži būs aizņemti darbos vai risinās nopietnas lietas, reizēm dāmām var pietrūkt uzmanības, komplimentu un kopīgu sarunu. Tāpēc zaļā gaisma tiek dota kopīgiem brančiem, kafejnīcu apmeklējumiem labu draudzeņu vai draugu kompānijā. Kā sacīt, kamēr vīri risina nopietnas lietas, meitenes atpūšas un bauda pavasari!

Naudas pelnīšanas princips šajā periodā – labāk simts draugu nekā simts eiro.

Domājot par ienākumu gūšanu, protams, jāņem vērā gaisīgais Dvīņu akcents, kas norāda uz to, ka naudu varēsiet nopelnīt no zila gaisa, vai, precīzāk, – pateicoties labiem kontaktiem, daudziem paziņām, sakariem, informācijai, kuru var iegūt visapkārt. Šeit talkā nāks loģiskā domāšana. Kaut gan, kā vēsta sena tautas paruna, – kas viegli nāk, tas viegli iet. Šādi notiks tad, ja uzņemsies par daudz pienākumus un nepratīsi saplānot savu budžetu. Kaut gan Dvīņu princips neparedz pieķeršanos lietām, bet gan to laišanu apgrozībā, lai radītu jaunas, interesantas emocijas vai izaicinājumus, nauda maciņā turēsies.

Lielā talka, kas paredzēta 28. aprīlī, lieliski ataino Dvīņu darbības principu – visi sanāk kopā, lai labi pavadītu laiku, pačalotu, padarbotos, iepazītos, un, protams, arī pastrādātu, bet tas gan šoreiz vairāk attiecas uz vīriešiem, kuru simboliskais pārvaldnieks Marss atradīsies Mežāža zīmē un pieprasīs daudz un smagi strādāt, nesaņemot par to kaudzi naudas. Tas nekas, toties pēc smaga darba nāk saldi augļi.

Novēlu visiem darbīgu, rosīgu, interesantu pavasari!