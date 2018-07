Šā gada pēdējais aptumsumu koridors iekrīt pašā vasaras pilnbriedā, no 13. jūlija līdz 11. augustam, tiesa gan, uz tiešu aptumsumu ietekmi attiecināt varēs notikumus vēl vismaz piecas dienas pirms un arī pēc paša koridora.

Aptumsumu laiks ir īpašs ar to, ka tas ir saistīts ar mūsu dvēseles uzkrāto pieredzi, paveiktajiem darbiem un nedarbiem un no tā izrietošiem dzīves pārbaudījumiem un mācībstundām. Citiem vārdiem, šajā periodā ir iespējams atraisīt kādas savas dzīves karmiskās saites un sasaistes, bet tikpat labi varam arī izveidot jaunas. Ja gaidāmie aptumsumi astroloģiskā griezumā skars kādu no tavām personību raksturojošajām planētām, tad šajā laikā aizsāksies kāda nozīmīgu, varbūt pat liktenīgu notikumu ķēdīte, kurai būs ļoti tālejošas sekas.

Galvenais aptumsuma laika ieteikums – esi vērīgs, visam, kas šajā laikā notiek tavā dzīvē, ir daudz lielāka nozīme.

Pat tikai mājiens, "nieka" neoma vai uzmācīga ideja var kalpot kā norāde uz kaut ko daudz nozīmīgāku.

13. jūlijā daļējs Saules aptumsums

Šis aptumsums ievibrēs jaunu transformāciju ciklu ar tam sekojošu notikumu sēriju. Tas novecojušām struktūrām, pārliecībām un veidojumiem, ēkām un būvēm, organizācijām, arī cilvēku apziņās un prātos izskalos nederīgos pamatus kā ūdens vecai klintij.

Šajā laikā tev var tikt piedāvātas iespējas, vai arī tu visādi veicināsi jaunus sākumus, tādus kā:

ģimenes izveide – piemēram, apprecēsies, iestāsies grūtniecība, bet sirdī brīvajiem – liktenīga tikšanās ar potenciālo kandidātu;

spītējot savām bailēm, pārvarēt sevi un sākt kaut ko sen atliktu;

dzīves vietas un nekustamo īpašumu jautājumi – visas iespējamās "lielās" pārmaiņas;

apzināts ceļš uz iekšējo līdzsvaru, stabilitāti un drošību;

visdažādākie ar dzimtu, tradīcijām, "saknēm" un "atbalsta" zonu saistītie jaunievedumi;

tieksme mācīties dzīvot emocionāli piepildītāku, maigāku un uztverošāku dzīvi;

tiem, kas būs tam gatavi, var atklāties dziednieciskās spējas, gaišredzība vai kādas citas ekstrasensorās dotības.

Šajā laikā mācies būt maigāks, uztverošāks un uz sajūtām orientētāks. Ieklausies savā intuīcijā un apzināti mēģini piefiksēt – kas ir tas, uz kurieni tava iekšējā būtība tiecas. Esi plūstošs kā ūdens, kas ir spējīgs ieņemt jebkuru formu, ko dzīve tam piedāvā un, tiklīdz forma mainās – kā ūdens mainies tai līdzi. Atļauj sev plūst pa dzīves straumi bez piesaisties un pieķeršanās. Viss, kam būs tavā dzīvē jāienāk, tajā ienāks tāpat.

Visvairāk šis Saules aptumsums skars Vēžus un Mežāžus, pietiekami jūtami – Aunus un Svarus.

27. jūlijā pilns Mēness aptumsums

Šis aptumsums turpinās pagājušās vasaras augusta aptumsumos aktualizētos jautājumus, kas vērsti uz tavu prasmi uzticēties savai sirdij un tava radošā potenciāla izpaušanu.

Notikumiem būs noslēdzošs raksturs, tos pavadīs eksplozīvas emocijas, tādēļ var būt raksturīga pārsteidzīga rīcība un lēmumi, pārāk tiešas sarunas, pārrautas attiecības, uzteikts darbs. Var noslēgties arī kāds cits lielāks tavas dzīves posms. Jo lielāka piesaiste iemītajām dzīves takām un komforta, jo spriedzes pilnāks šis laiks.

Tavas emocijas būs indikators, kas parādīs, vai tu ej savu sirds ceļu un cik patiesa ir tava uzticēšanās savai sirdij. Ja tās būs vairāk destruktīvas un mainīgas, šajā jomā vēl ir, uz ko tiekties; ja vairāk konstruktīvas – gaidāms spēcīgs radošās enerģijas pacēlums, kas līdzi var nest panākumus. Šā aptumsuma laikā tava iekšējā gaisma cīnīsies ar iekšējo tumsu, un gaismai ir lielas iespējas uzvarēt, tikai cīņas karstumā var būt grūti atšķirt, kas ir kas. Tādēļ ieklausies savā sirds balsī un uzticies tai.

Visvairāk aptumsums skars Lauvas un Ūdensvīrus, pietiekami jūtami – Vēršus un Skorpionus.

11. augustā daļējs Saules aptumsums

Līdz ar šo aptumsumu ir iespēja burtiski sākt jaunu dzīvi – 27. jūlija aptumsumā atbrīvoto laiku un enerģiju varēs ievirzīt jauna dzīves kursa uzņemšanai, kādas daudz analizētas un pārcilātas sirds vēlmes realizācijas virzienā. Tas var būt kas tāds, kas prasa apņēmīgu lēmumu: "Jā, par spīti visam, mana sirds to grib, un es to darīšu."

Detalizētu plāna izstrādi gan labāk atstāt uz augusta otru pusi, bet pie reāliem darbiem labāk būtu ķerties septembrī. Ja centīsies ātrāk, ļoti iespējams, ka viss vēl būs diezgan pamatīgi jāpārskata vai jāpārtaisa.

Arī šis aptumsums visvairāk skars Lauvas un Ūdensvīrus, pietiekami jūtami – Vēršus un Skorpionus.