Raidījums informē, ka Militārā policija sākusi kriminālprocesu par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai, ja to izdarījusi organizēta grupa. Aizdomās tiek turētas trīs personas. Aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā tiekot turēts arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvis.

Savukārt Aizsardzības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka piecos gados bruņotie spēki no "Lanekss" ir iepirkuši pārtiku par apmēram 7,7 miljoniem eiro. "Lanekss" ir otrs lielākais komersants, no kā armija iegādājusies pārtiku, atpaliekot tikai no SIA "Sanitex", kura piegādājusi pārtiku apmēram 14 miljonu eiro apmērā.