Rīgas rajona tiesa ceturtdien tomēr nesāka pēc būtības skatīt krimināllietu, kurā par spiegošanu Krievijas labā apsūdzēta 14. Saeimas deputāta amata kandidāte no partijas " Katram un katrai " Inga Tuhbatova.

Tuhbatova nebija ieradusies uz tiesu, un viņas neierašanās iemesli tiesai nebija zināmi. Uz tiesas sēdi atnākusī advokāte Jeļena Kvjatkovska tiesu informēja, ka viņai ar apsūdzēto bija vienošanās par pirmstiesas izmeklēšanas laiku un apsūdzētā nav vērsusies, lai noslēgtu vienošanos par pārstāvēšanu tiesas procesā. Advokātei arī nebija izdevies sazināties ar Tuhbatovu. To pateikusi tiesai, advokāte tiesas zāli pameta.

Ņemot vērā minēto, tiesnese Ilona Ozoliņa-Kļaviņa lēma, ka uz nākamo tiesas sēdi Tuhbatovai jāpiemēro piespiedu atvešana, kas nozīmē, ka Valsts policija viņu no dzīvesvietas mēģinās konvojēt uz tiesas namu. Tāpat uz nākamo sēdi tiks uzaicināts valsts nodrošināts advokāts. Par liecinieces piespiedu atvešanu tiesnese patlaban nelēma.

Pērn rudenī prokuratūra cēla apsūdzības sešiem Latvijas valstspiederīgajiem - Tatjanai Andrijecai, Aleksandram Žgunam, Staņislavam Bukainim, Sergejam Vasiļjevam, Viktorijai Matulei un Romanam Samuļam - par noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" vadīšanu un piedalīšanos šīs organizācijas pastrādātajos noziegumos. Trīs no šīm personām patlaban izsludinātas meklēšanā.

Vienlaikus prokuratūra vēl divas personas sauca pie kriminālatbildības par spiegošanu. Abu šo personu lietas bija izdalītas no "Baltijas antifašistu" kriminālprocesa.

VDD iepriekš informēja, ka abas šīs personas spiegoja Krievijas labā, pildot konkrētus "Baltijas antifašistu" uzdevumus. Viens no tiem bija taksists Sergejs Sidorovs, bet otra - Tuhbatova, secināja aģentūra LETA, analizējot tiesībsargu publiskoto informāciju.

Tuhbatova 2022.gadā kandidēja vēlēšanās no tolaik Alda Gobzema vadītās partijas "Katram un katrai" saraksta. No Tuhbatovas sniegtajām ziņām par sevi secināms, ka sieviete dzīvo salīdzinoši netālu no Ādažu militārās bāzes.