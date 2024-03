Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) padome līdz Latvijas Televīzijas (LTV) raidījuma "Kultūršoks" sižetam nebija zinājusi par to, cik plašu studenšu loku skārusi iespējamā akadēmijas pasniedzēju seksuālā uzmākšanās. Rektors padomi par to nebija informējis, teikts padomes paziņojumā.

Padomes saņemtajā anonīmajā studentu aptaujā ir minēts, ka 8,2% no respondentiem ir saskārušies ar seksuālā rakstura uzvedību. 33,6% ir dzirdējis kādu stāstām vai vēstot par saskarsmi ar šāda rīcību akadēmijā. Šis cipars ir satraucošs un norāda uz problēmas sistemātisko raksturu, nevis dažiem gadījumiem, uzsver padomē.

Padomes rīcībā ir informācija, ka viena no LTV raidījuma uzklausītajām sievietēm ir apgalvojusi, ka rektors ilgstoši zinājis par notiekošo. Tāpat dienā, kad padome izteica neuzticību rektoram, vairāki padomes locekļi tikās ar JVLMA studentu pārstāvjiem, kuri paziņoja, ka joprojām nejūtas droši JVLMA.

Padome uzskata, ka rektora atkāpšanās no amata būtu arī simbolisks akts, kas norādītu uz strukturālu pieeju samilzušo problēmu risināšanā.

Tam sekoja akadēmijas padomes lēmums izteikt neuzticību akadēmijas rektoram Prānim un aicinājums viņam atkāpties no amata. Padome brīdināja – ja rektors atteiksies atkāpties no amata, JVLMA padome aicinās Senāta priekšsēdātāju Ilonu Meiju pēc iespējas ātrāk izskatīt šo lēmumu Senāta ārkārtas sēdē.

Taču JVLMA rektors Guntars Prānis paziņojis, neplāno atkāpties no amata. Viņš uzskata, ka var būt daļa no efektīva situācijas risinājuma. Līdz ar to šis jautājums tiks izskatīts JVLMA Senāta ārkārtas sēdē.