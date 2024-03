Svētdien, 17. martā, no Krievijas prezidenta "vēlēšanu" sākuma pulksten 8.00 līdz 17.00 Valsts robežsardze kopā ar Valsts policiju (VP) pārbaudījusi 666 Krievijas Federācijas valstspiederīgos "vēlētājus", no tiem 20 personām beidzies uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš, portālu "Delfi" informēja policijā. Vairāki cilvēki aizturēti par administratīviem pārkāpumiem.

Savukārt, ja robežsargi konstatē personas, kuras nav izpildījušas labprātīgas izbraukšanas rīkojumu un nav PMLP noteiktajos termiņos izceļojušas no Latvijas, arī tad iesaista PMLP. Attiecībā uz šīm personām PMLP pieņem lēmumu par viņu piespiedu izraidīšanu no Latvijas, savukārt Valsts robežsardze veic nepieciešamās darbības, lai izpildītu šos lēmumus un piespiedu kārtā izraidītu personas no Latvijas, skaidroja policijā.