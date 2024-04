AS "Swedbank” uzkrāti 71 088 eiro, uzkrājums “Revolut” bijis 1084 eiro, “Swedbank Life Insurance SE” Latvijas filiālē uzkrāti 3 883 eiro, bet 18 286 eiro uzkrājums bijis AS "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds".

Valsts kancelejas maksātā alga aizpērn bijusi 85 976 eiro, AS "Swedbank" maksātie procenti – 91 eiro, no Ārlietu ministrijas saņemti 6943 eiro, VID ministram samaksājis 1040 eiro, kā mantojums deklarēti 1735 eiro, kas saņemti no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā pabalsts no VSAA saņemti 698 eiro, bet Francijā reģistrētā "CARPS" samaksājusi 119 eiro kompensāciju.