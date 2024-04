Tomēr jautājums par to, ko ar šo teritoriju iesākt, ir atvērts, tāpēc Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV) sagaida no Satiksmes ministrijas skaidru atbildi par lidostas "Rīga" attīstības plāniem.

Ekspertu grupai trīs mēnešu laikā būs jāizvērtē situācija un jāatrod tai labākie risinājumi. Tāpat tai būs jāvērtē, vai Lietuvas investoram nevarētu nodot daļu no zemesgabaliem, tādējādi panākot izlīgumu un novēršot iespējamās tiesvedības, kas varētu sekot, pašvaldībai laužot līgumu ar investoru.

Zemesgabalu kopējā platība ir 389 394 kvadrātmetri. Tie atrodas aptuveni 400 metru attālumā no lidostas nožogotās teritorijas un pilsētas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Mazās Gramzdas, Kalnciema, Mīkleņu, Kārklu un Mūkupurva ielu. Zemesgabalu robeža atrodas arī aptuveni 500 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves, tās labajā pusē, virzienā uz pilsētas centru, un aptuveni 600 metrus no autoceļa, kas ved uz lidostu.