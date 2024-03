Trešdien, 6. martā, Rīgas domes deputāti ārkārtas sēdē nolēma atjaunot pašvaldības valdījuma un īpašuma tiesības uz 22 privatizācijai nodotajiem zemesgabaliem pie lidostas "Rīga", kā arī apturēt teritorijas lokālplānojuma izstrādi, informēja pašvaldībā.

"Pašvaldībā bija saņemta informācija no lidostas un Satiksmes ministrijas par to, ka tām ir nepieciešami šie zemes gabali tālākiem attīstības plāniem, bet domes deputāti netika pienācīgi informēti par valsts puses izteikto vajadzību izmantot šos zemes gabalus. Tas novedis pie sekām, kuras risinām pašlaik un atbildība par konsekvencēm, tai skaitā radītiem riskiem Rīgas domes reputācijai – gan sadarbībā ar valsti, gan sadarbībā ar investoriem – galvenokārt jāuzņemas toreizējam pilsētas mēram un viņa pārstāvētajai frakcijai," skaidrojis Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV).

Jau ziņots, ka Rīgas pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali pie Rīgas lidostas 2022. gada 14. aprīlī tika pārdoti izsolē. Tos par 5,7 miljoniem eiro iegādājusies ar nekustamo īpašumu attīstītāju "Sirin Development" saistītais uzņēmums SIA "Cella investment 3". Abi šie uzņēmumi Lietuvā reģistrētajā holdingā "ME Holding NT".

Zemesgabalu kopējā platība ir 389 394 kvadrātmetri. Tie atrodas aptuveni 400 metru attālumā no lidostas nožogotās teritorijas un pilsētas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Mazās Gramzdas, Kalnciema, Mīkleņu, Kārklu un Mūkupurva ielu. Zemesgabalu robeža atrodas arī aptuveni 500 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves, tās labajā pusē, virzienā uz pilsētas centru, un aptuveni 600 metrus no autoceļa, kas ved uz lidostu.