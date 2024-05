Izglītības un zinātnes ministrijas ( IZM ) priekšlikumi pedagogu darba slodžu līdzsvarošanai nemazinās to atalgojumu, šodien preses konferencē uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV).

IZM paredz noteikt jaunu metodoloģiju pedagogu darba slodzes sastāvam astronomiskajās stundās, kur iekļautas mācību stundas vai nodarbības. Par to iepriekš bažas pauda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ( LIZDA ) priekšsēdētāja Inga Vanaga , norādot, ka tas ietekmēs pedagogu atalgojumu. Proti, par sabalansēto slodzi varētu tikt samaksāts mazāks atalgojums.

Viņa atzīmēja, ka līdzšinējā prakse par pedagogu slodzes sastāva noteikšanu mācību stundās ar tajās iekļautajiem starpbrīžiem neatbilst termina "mācību stunda" lietojumam. Uzskaite esot neatbilstoša reālajam mācīšanas darba apjomam izglītības iestādē, pedagoga slodze tiek interpretēta neatbilstošā laika griezumā, bet mācību stundas vai nodarbības, kurā ieskaitīts starpbrīdis neatbilst pēc būtības astronomiskās stundas lielumam, jo ir dažādi mācību stundu un starpbrīžu garumi. Piemēram, speciālajā izglītībā mācību ilgums var būt 30 minūtes, bet vispārējā izglītībā 40 līdz 45 minūtes. Starpbrīži starp mācību stundām var būt no piecām līdz 15 minūtēm, bet pusdienu – no 30 līdz 60 minūtēm.

IZM iecerējusi, ka pedagogu darba slodzes sastāvu noteikts trīs elementi – mācību stundas vai nodarbības, ar mācību priekšmetu saistītie citi pienākumi un citi pienākumi, kas saistīti ar izglītības iestādes attīstību, bet ne ar konkrētu mācību priekšmetu. Čakša piebilda, ka par starpbrīžiem nav aizmirsts, un tie ir ierēķināti citos pienākumos kā daļa no darba slodzes.

Šogad attiecībā uz vispārējo pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo un speciālo izglītību nav paredzētas izmaiņas, bet no 2025. gada 1. septembra pedagogi pāries uz 40 astronomisko stundu nedēļu, atbilstoši palielinot zemākās mēneša darba algas likmi.

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem darba slodze šobrīd ir 30 astronomiskās stundas, paredzot 26 stundas nedēļā mācību stundu vai nodarbību vadīšanai un četras stundas citu pienākumu veikšanai. Paredzēts, ka no 2024. gada 1. septembra slodze būs 30 astronomiskās stundas nedēļā, no kurām 25 būs mācību stundu vai nodarbību vadīšanai, bet piecas citu pienākumu veikšanai. Savukārt no 2025.gada 1.septembra slodze būs 40 astronomiskās stundas nedēļā, bet maksimālais mācību stundu skaits nedrīkstēs pārsniegt 34 mācību stundas nedēļā.