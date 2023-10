Latviešu mākslas filmā "Sapņu komanda 1935" viens no emocionālākajiem brīžiem ir pašās beigās, kad tiek atklāti Latvijas basketbola izlases spēlētāju, kuri 1935. gadā kļuva par Eiropas čempioniem, likteņi. Tikai maza daļu no viņiem pēc 2. pasaules kara turpināja mierīgu dzīvi, vairāki bijušie basketbolisti gāja bojā 2. pasaules karā, vēl citus nogalināja padomju represīvās iestādes. Viens no čekas upuriem bija Latvijas vīriešu basketbola izlases rezervists Edgars Rūja, kurš 1940. gadā pēc Latvijas okupācijas sāka organizēt nacionālu pretpadomju kustību. Tomēr gan viņu, gan citus pretošanās organizācijas biedrus padomju vara izskaitļoja un pēc nežēlīgām pratināšanām nogalināja.