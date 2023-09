Trīs prioritātes

No FM publiskotās informācijas izriet, ka drošības jomai 2024. gadā plānots papildus novirzīt 48,88 miljonus eiro. No šīs summas 30,44 miljonus eiro plānots novirzīt atlīdzībai Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, tai skaitā Probācijas dienestam. Bet 10,46 miljonus eiro plānots novirzīt valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšanai.

Izglītības nozarei iecerēts papildus novirzīt 119,7 miljonus eiro. No tiem 91,3 miljoni eiro plānoti pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas otrajam solim no 2024. gada 1. janvāra. Papildus 11,5 miljonus eiro iecerēts novirzīt finansējuma palielināšanai augstākajā izglītībā un zinātnē. 3,3 miljoni eiro iezīmēti pilotprojektam – augstākās izglītības institucionālā finansējuma ieviešanai no 2024. gada 1. septembra.