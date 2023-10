2023. gada deviņi mēneši noslēgti ar pārpalikumu konsolidētajā kopbudžetā 58,5 miljonu eiro apmērā, kas, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu, ir vērojama bilances uzlabošanās par 373,6 miljoniem eiro, kas ļauj secināt, ka kopbudžeta izpilde lēnām atgriežas pirmskrīzes līmenī, portālam "Delfi" atzina Finanšu ministrijā (FM).

Nodokļos iekasēti 9,3 miljardi

Nenodokļos iekasēti 860 miljoni

Tā AS " Latvenergo " šā gada maijā dividendēs valstij no pērnā gada peļņas izmaksāja 134 miljonus eiro, kas ir par 63,8 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Arī AS " Latvijas valsts meži " šā gada jūnijā dividendēs izmaksāja 162,5 miljonus eiro jeb par 91 miljonu eiro vairāk nekā pērn. Valsts nodevās šā gada deviņos mēnešos iekasēts par 34 miljoniem eiro jeb 28% vairāk nekā atbilstošajā periodā pirms gada, tostarp valsts nodeva par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu iekasēta par 29,1 miljonu lielākā apmērā nekā pērn.

Izdevumi aug par 238 miljoniem

Pamatbudžeta izdevumi aug par 10%

Speciālajā budžetā 184 miljonu eiro pārpalikums

Pārpalikums pašvaldību budzētā

No 2023. gada 1. jūlija ir palielināti minimālo ienākumu (GMI) sliekšņi un tie tiks pārskatīti reizi gadā janvārī. GMI slieksnis šobrīd ir 20% no ienākumu mediānas, trūcīgo mājsaimniecību ienākumu slieksnis ir 50% no mediānas, savukārt maznodrošinātām mājsaimniecībām tas ir atšķirīgs katrā pašvaldībā, bet nedrīkst būt augstāks par 80% no mediānas.