Valdība otrdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātās izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa, kas nosaka, ka no 2024.gada 1.oktobra vissezonas riepas jeb riepas ar apzīmējumu "M+S" vairs nevarēs izmantot Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajā ziemas periodā.

Tāpat noteikts, ka līdz minētās prasības spēkā stāšanās datumam spēkā joprojām ir prasība par automobiļu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, aprīkošanu ar ziemas riepām - ar attiecīgā lietojuma apzīmējumu "M+S", "M&S", "M.S", "kalns un sniegpārsliņa" laikposmā no 1.decembra līdz 1. martam.

Vienlaikus līdz ar esošā regulējuma izmaiņām VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) ir informējusi riepu tirgotājus un to pārstāvjus par šādu plānoto kārtību, tāpat būtībā lielākā daļa no riepām, kas tiek piedāvātas tirgū un norādītas kā "ziemas riepas", kā arī - tiek kontrolētas tehniskajā apskatē ziemas periodā - atbilst jaunajām prasībām. Šāda riepu komplekta cena neatšķiras no cita veida riepām.