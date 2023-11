Pirms pāris nedēļām interneta vidē tika publicēta atklāta vēstule, kurā vairāk nekā 240 cilvēku vērsās pie Latvijas valsts, lūdzot to cita starpā atzīt, ka Izraēla veic genocīdu pret palestīniešiem. Ar pilnu vēstules tekstu var iepazīties šeit , un to parakstījuši arī vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki. Portāls "Delfi", apzinoties situācijas nopietnību, vērsās gan pie Latvijas valsts amatpersonām, gan pie Izraēlas vēstniecības Latvijā, lai, publicējot šīs vēstules fragmentus, pievienotu tiem attiecīgo personu komentārus.

Daļa no atklātās vēstules

Izraēlas vēstnieces komentārs

Vēstules autori atgādina par bērniem

"Hamās" vēsturiski izmanto cilvēkus kā vairogus, uzsver vēstniece

Viņa arī uzsvēra, ka no desmit elektrības līnijām, kuras Izraēla izmantoja, lai Gazai piegādātu elektrību, kas nodrošināja 50% no reģiona enerģijas (pārējo nodrošināja ģeneratori), deviņus bombardēja tieši "Hamās".

Tāpat vēstniece atgādināja, ka starp Gazas joslu un Izraēlu trīs ūdensvadi, no kuriem divus bombardēja tieši "Hamās". Tiesa bojātie ūdensvadi jau ir atjaunoti. Viņa piebilda, ka tikai 10% no Gazas ūdens pienāca no Izraēlas, bet pārējais ūdens nāca no vietējiem avotiem.