Ceturtdien, 30. novembrī, Saeima lemj par Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētās Stambulas konvencijas ratificēšanu, debašu laikā izskanot pretējiem viedokļiem par to, ko šis dokuments paredz – no pārliecības, ka tas būs rīks vardarbības mazināšanai, līdz atziņām, ka dokuments ir pret latviskām vērtībām.

Jautājumi par tulkojumu

Juridiskās komisijas vadītājs informēja, ka konvencijas tekstā kopumā veikti 19 precizējumi, piemēram, angļu valodā lietotais vārds "validity" mainīts no "esamība" uz "esība", jēdziens "sexual harassment" mainīts no "seksuāla rakstura aizskārums" uz "seksuāla uzmākšanās", vārds "victim" mainīts no "cietušais" uz "upuris" utt. "Kolēģi, ar tulkojumu viss ir kārtībā," pauda Judins.