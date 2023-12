Koalīcijas partijas negaida Krišjāņa Kariņa (JV) atkāpšanos no ārlietu ministra amata saistībā ar speciālo avioreisu izmantošanu, jo šos lidojums viņš izmantojis vēl kā Ministru prezidents , bet no šī amata jau ir demisionējis.

Reizē valdību veidojošās partijas no Valsts kancelejas (VK) sagaida skaidra regulējuma izstrādi, kādos gadījumos būtu atbilstoši izmantot speciālos avioreisus.

Vaicāta par savu vērtējumu opozīcijas prasībai Kariņam atkāpties no amata, Ministru prezidente un "Jaunās vienotības" (JV) viena no līderēm Evika Siliņa uzsvēra, ka Kariņš jau ir demisionējis, atkāpjoties no premjera amata, bet speciālo avioreisu izmantošana notikusi tieši premjerēšanas laikā.