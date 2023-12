"Kaut arī situācija gan mūsu reģionā, gan pasaulē kopumā pēdējā laikā ir nemierīga, Latvijas, kā NATO dalībvalsts, drošības līmenis saglabājas stabils. SAB turpina monitorēt situāciju un visu informāciju par iespējamiem drošības riskiem regulāri un nekavējoties sniedz Latvijas augstākajām amatpersonām, kuru ziņā ir to izvērtēt un lemt par tālāko rīcību," piebilda SAB.

Jau vēstīts, ka Kremlis jautājumu pat tā saukto krievvalodīgo tiesībām jau ilgstoši izmanto savu politisko interešu realizēšanai, tostarp krievvalodīgo interešu aizstāvēšanu izmantoja kā vienu no ieganstiem sākt iebrukumu Ukrainā.

Krievijas vēršanās pret Latviju par it kā pārkāpumiem pret krieviski runājošiem iedzīvotājiem nav jaunums. Tāpat Kremļa propagandas viena no galvenajām tēmām ir "rusofobija", ko agresorvalsts saskata visā Rietumu pasaulē un ar to izskaidro pasaules reakciju uz Krievijas kara noziegumiem un starptautisko tiesību pārkāpumiem.