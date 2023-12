Ierodas humānu apsvērumu dēļ



"Spriedze ar Maskavu pārbauda Latvijas atvērtību pret trimdas krievu mediju darbiniekiem" ("Financial Times"), "Kā Krievijas žurnālisti trimdā atspoguļo karu Ukrainā" ("New Yorker"), "Latvija nodrošina bāzi trimdā esošajiem neatkarīgajiem Krievijas žurnālistiem" ("Euronews") – tie ir tikai daži no starptautisko mediju ziņu virsrakstiem par Krievijas neatkarīgo žurnālistu dzīvi Latvijā. To žurnālistu un mediju darbinieku, kuri atsaucās bijušā ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (tolaik – JV) sociālajā tīklā "X" publicētajam apliecinājumam.