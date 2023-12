12. klases skolnieces Annas vecmāmiņas māsa un viņas vīrs Latvijā no Ukrainas ieradās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma. Radinieki šobrīd dzīvo kopā ar Annas ģimeni. Kā sarunā ar "Delfi" stāsta jauniete, viņa ir apņēmusies iepazīstināt savus radiniekus no Ukrainas ar digitālo pasauli un iespējām, ko tā piedāvā.

"Kaut ko jau viņi saprot"

Jāiemācās pamata lietas

"Man liekas, ka vispirms jāiemācās pamata lietas, piemēram, internetbankas lietošana. Bet, runājot par sociālajiem tīkliem, es nedomāju, ka vecvecākiem vai radiniekiem ir vajadzīgs "TikTok"," sarunā prāto Anna. "Es domāju, ka sākumā vajadzētu parādīt telefona pamata funkcijas, piemēram, kur atrodas bildes, kaut kādas mapes, kā pārstartēt telefonu, kā aizsūtīt ziņas. Piemēram, maniem radiniekiem no Ukrainas nav " WhatsApp ", līdz ar to viņiem vajag iemācīties, kā sūtīt ziņas vai fotogrāfijas. Tikai pēc tam virzīties uz kaut ko sarežģītāku," secina jauniete.

Daudziem joprojām "čemodānu sajūta"

Pēc Krievijas sāktās agresijas 2022. gada 24. februārī Latvijā ieradās ne tikai Annas radinieki, bet arī daudzi citi Ukrainas seniori, kuriem nu bija jāpierod pie pagaidu dzīves jaunā vietā. Runājot par ukraiņiem Latvijā, biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" valdes locekle Linda Jākabsone-Gavala un projektu vadītāja Irina Soldatova uzsver, ka bēgļu iejušanās mūsu valstī lielā mērā ir atkarīga no tā, kad cilvēks ir ieradies: "Respektīvi, kopš pagājušā gada februāra ir pagājuši vairāk nekā 18 mēneši. Daudzi cilvēki, kas šeit atbrauca pirms gada, pusotra gada vai pat agrāk, nu jau ir iedzīvojušies." Kā piemēru Jākabsone-Gavala min kolēģi Irinu, kura arī Latvijā ieradās no Ukrainas: " Bērni ir skolā, ir darbavieta, B1 līmenī latviešu valoda – šis ir viens unikāls piemērs."

Tomēr esot arī Ukrainas pilsoņi, kam Latvijā iedzīvoties neizdodas vai kas to vienkārši nevēlas. "Ir ļoti daudzi cilvēki, kuriem joprojām ir čemodānu sajūta. Viņiem joprojām ir sajūta, ka viņi tūliņ, tūliņ brauks atpakaļ," norāda pārstāves, uzsverot, ka liela daļa no šiem cilvēkiem ir tieši seniori. "Līdz ar to nav vēlmes iekļauties Latvijas sabiedrībā – ne iedzīvoties, ne meklēt mājokli. Un viņi paliek izmitināšanas vietās vai nemeklē labāku darbu un joprojām strādā zemi atalgotu vai mazkvalificētu darbu, nemācās latviešu valodu un nelaiž bērnus skolā," skaidro organizācijas pārstāves.

Biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāves sarunā arī uzsver, ka latviešu izpratne par to, kas ir seniors, ļoti atšķiras no ukraiņu. "Ukrainā ir zemāks pensijas vecums, līdz ar to daudzi cilvēki, kas Ukrainā jau bija pensionējušies, atbrauc šeit – un viņiem ir jāiet uz darba tirgu, jo viņi šeit nav pensionāri. Bet arī kopumā sajūta par to, ka tu esi seniors, kā Irina saka, Ukrainā ir jau no kāda 50 gadu vecuma," skaidro valdes locekle. Savukārt Latvijā nevienam šajā vecumā vēl neesot sajūtas, ka viņu var uzlūkot kā senioru.