"Naktī uz 25. novembri nezināms ļaundaris uzlauzis Kurmenes Romas katoļu draudzes baznīcu un nozadzis no ģērbkambara divus sudraba biķerus, sudraba dievmaizes trauku, krustu, 60 centimetrus augstu, un relikvijas krustu, 30 centimetrus augstu. Ir norādījumi, ka noziedznieks pār robežu devies uz Lietuvu." Šādi par noziegumu Kurmenē 1936. gada 26. novembrī vēstīja vietējais laikraksts " Zemgales Balss".

25. novembra rītā nozieguma vietā ieradās Vecmuižas policijas iecirkņa priekšnieks Vilis Mednis, kriminālpolicijas uzraugs Kārlis Lauciņš un kriminālpolicijas inspektors no Jelgavas. Likumsargi noskaidroja, ka ļaundaris bija paņēmis koka kāpnes un koka urbi no lauku mājām, kas atrodas pārsimts metru attālumā no baznīcas. Ar kāpnēm zaglis piekļuva pie aptuveni trīs metrus augstā baznīcas loga, izsitot stiklu, atdarīja loga slēdzenes un caur atvērto logu iekļuva dievnamā, kur ar urbja palīdzību atvēra ģērbkambara durvis un paņēma baznīcas rituāla priekšmetus.