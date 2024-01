Krievijā tapis analītisks ziņojums par to, kā stiprināt "maigo varu" Baltijā, un tajā secināts, ka Latvijā noteiktie propagandas ierobežojumi krieviem rada nopietnas problēmas. Tādēļ jāizmanto viltīgāki paņēmieni izglītībā, kultūrā un sociālajos tīklos, lai aizliegumus apietu, par noplūdušo ziņojumu svētdien ziņo TV3 raidījums "Nekā Personīga".

Viens no ziņojuma autoriem ir Nikolajs Meževičs, kurš Krievijā vada Baltijas valstu pētījumu asociāciju. Viņš bieži krievu televīzijā un "Youtube" kanālos stāsta par rusofobiju, nacismu un citām viņa saskatītām negācijām Baltijā, piedalās Vladimira Putina izveidotajā "Valdaja" klubā. Izcēlies ar skaļiem paziņojumiem, piemēram, par to, ka no Krievijas skatu punkta Baltijas valstis neeksistē.