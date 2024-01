Jārisina Krievijas graudu jautājums

"Latvija graudu sakarā parādās kādā ļoti nožēlojamā statistikā, turklāt ne Ukrainas, bet Krievijas graudu sakarā. Latvijas imports no Krievijas pagājušajā gadā no janvāra līdz oktobrim sasniedza 12% no visa kopējā ES importa no Krievijas vērtības. Latvija attiecīgajā periodā importējusi Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktus 280 miljonu eiro vērtībā. Tautā šim importam no Krievijas jau parādījies apzīmējums "asins graudi"," klāstīja Mūrniece.