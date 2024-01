Ceturtdien ar 14 deputātu balsīm no Siguldas novada domes priekšsēdētājas amata tika atbrīvota Līga Sausiņa (NA).

Kā informēja Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Zane Leimane, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības nolikumu domes priekšsēdētāja pienākumus pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos no 1. janvāra līdz 30. jūnijam bez īpaša pilnvarojuma pilda vietnieks Kristaps Zaļais (NA).

Sausiņa pirms balsojuma par viņas atstādināšanu no amata, atzina, ka viņa ir pārsteigta par septiņiem "savējiem", kuri ir vērsušies aizmuguriski, neaicinot uz sarunu, tai pašā laikā izvairījušies no viņas uzaicinājumiem runāt par aktuālajiem budžeta plānošanas jautājumiem un piedāvātajiem risinājumiem.

Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka kopā ar pašvaldības kolēģiem esot izdarīts milzu darbs, veidojot šā gada budžetu, lai sabalansētu iespējas un vajadzības. Viņa atzina, ka šogad budžeta veidošana visām pašvaldībām ir ļoti sarežģīta, jo to ietekmē papildu finansējuma nepieciešamība atlīdzības izdevumiem saistībā ar minimālās algas palielināšanu un pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, kā arī sociālo pakalpojumu izmaksu pieaugums un jaunu pakalpojumu attīstība.

Kā vēstīts, vairākums jeb 14 no 19 Siguldas novada pašvaldības deputātiem 15. janvārī domei iesniedza pieprasījumu par Sausiņas (NA) atcelšanu no ieņemamā amata.

Priekšsēdētājas atkāpšanos bija pieprasījuši arī septiņi no 12 deputātiem, kas pārstāv viņas partiju apvienības - "Nacionālās apvienības" (NA), "Latvijas Reģionu apvienības" (LRA) un Latvijas Zaļās partijas (LZP) - sarakstu. Pieprasītāju skaitā ir arī abi domes priekšsēdētājas vietnieki Linards Kumskis (NA) un Kristaps Zaļais (NA).

Lai to novērstu, domes budžeta izpildei un izstrādei jābūt atklātai un balstītai uz visu iesaistīto pušu diskusijām, kā arī jāmaina kopējais domes un pārvaldes vadības stils, orientējoties uz sadarbību un kopēju rezultātu sasniegšanu, lai nodrošinātu drošus un pārdomātus apstākļus Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī domes un pārvaldes darbinieku labbūtību, uzsver pieprasījuma autori.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 19.panta trešo daļu, pieprasījumu par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata izskata tuvākajā domes sēdē, bet ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Jautājums par domes priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata šodien ir iekļauts domes sēdes darba kārtībā ar pirmo kārtas numuru.