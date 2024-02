Demisijas pieprasījumā NA norāda, ka satiksmes ministrs ir atbildīgs par nozares stratēģisko vadību, tomēr šobrīd situācija ministrijas pārvaldītajās nozarēs strauji pasliktinās un Briškens neiesaistās problēmu risināšanā, vai arī atsevišķos gadījumos to dara novēloti un haotiski, pienācīgi neskaidrojot pieņemtos lēmumus, kas liecina par sliktu pārvaldību.

NA pauž kritiku, ka šobrīd no ministra nav saņemts skaidrs redzējums par to, kas tālāk notiks ar VAS "Latvijas Pasts" lēmumu slēgt 105 pasta nodaļas no 172 esošajām pasta nodaļām, ministrs ne tikai nespēj vadīt esošos procesus ministrijā, bet nopietni tiek apdraudēti arī tie projekti, kuri vērsti uz transporta nozares attīstību. "Briškens neinformē sabiedrību par "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas turpmāko būvniecības gaitu. Ir pamatotas bažas, ka pamattrases būvniecības darbi Rīgā varētu apstāties," pauž politiskais spēks, kurš vēl nesen bija politiski atbildīgs par satiksmes jomu.