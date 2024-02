EP vēlēšanās no apvienības kandidēs arī savulaik no "Latvija pirmajā vietā" uz 14. Saeimu kandidējusī Šarlote Šulca, no "Katram un katrai" (KuK) uz Saeimu kandidējušais Edgars Dārznieks, par Krievijas kara noziegumu slavināšanā apcietinātais Aivis Vasiļevskis un personības trenere Anna Lieckalniņa.