Deputāti komisijā atbalstīja, ka no 31. augusta tiek likvidēta Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola. Skolā nevienā klašu grupā skolēnu skaits neatbilst valstī noteiktajam, un starpvalstu līgums ir zaudējis spēku. Skolu plānots pievienot Rīgas 86. vidusskolai, kas turpmāk nodrošinās likvidējamās skolas izglītības programmu pēctecību.

31. augustā darbību izbeigs arī Rīgas Austrumu pamatskola, kas tiks pievienota Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolai un turpmāk darbosies divās ēkās. Lai gan skolēnu skaits klasē atbilst valstī pieļaujamajam, tam ir negatīva dinamika un skolēnu skaits pēdējo trīs gadu laikā ir krities no 429 līdz 370 skolēniem. Vairāk nekā puse skolēnu ir bērni, kas mācās speciālās izglītības programmā.

Rīgas Baltmuižas pamatskola no 31. augusta tiks likvidēta un tās izglītības programmas turpinās īstenot Rīgas Iļģuciema pamatskola. Tas dos iespēju skolas dzīvi turpmāk organizēt divās ēkās. Likvidējamajā skolā nevienā klašu grupā nav atbilstošs skolēnu skaits un vērojama negatīva skolēnu skaita dinamika.

Deputāti lēma no 1. septembra dibināt jaunu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis", tādējādi pārņemot Bērnu un jauniešu centra "IK Auseklis" pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu. Tas pavērs iespēju īstenot bērnu uzņemšanu bērnudārzā jau no pusotra gada vecuma. Apvienojot iestādes, plānots arī izvērtēt palielināt bērnudārza grupu skaitu.

Savukārt no 31. augusta tiks likvidēts bērnudārzs "Saulespuķe", kas tiks pievienots Rīgas Daugavas pamatskolai un tālāk nodrošinās "Saulespuķes" izglītības programmu pēctecību. Esošajā bērnudārzā tiek īstenotas programmas bērniem ar redzes traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem, taču ir reģistrēti tikai četri pieteikumi uz 2025. gadu. Apvienošanas rezultātā ēkā varēs izvietot sākumsskolas klases un turpināt speciālās pirmsskolas programmas īstenošanu.

Tāpat deputātiem tika atgādināts, ka no 1. septembra Rīgas 75. vidusskola pārtaps par pamatskolu, bet no 2025. gada 1. septembra no vidusskolas par pamatskolu taps Rīgas 15. vidusskola, Rīgas 47. vidusskola, Rīgas 86. vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola un Rīgas Ķengaraga vidusskola. Tas darīts, jo šajās skolās vairs nav 10. klases, bet līdz 2025. gadam mācības būs pabeiguši 12. klašu skolēni.