Neērti, nepatīkami, nepieciešami. Ar šiem vārdiem varētu raksturot līdzšinējos skolu tīkla reformēšanas centienus, taču ar tiem ne tuvu nav bijis pietiekami – Latvijā joprojām uzturam izglītības sistēmu, ko paši nevaram atļauties. Tieši neefektīvais skolu tīkls joprojām “noēd” resursus un liek knapināties ar pedagogu algām, kas savukārt traucē šai profesijai piesaistīt pēc iespējas spēcīgāku personālu. Turklāt kādu smadzenes uzspridzinošu un arīdzan datos balstītu argumentu izlasīju Latvijas Bankas ekonomista Oļega Krasnopjorova viedokļrakstā – skolēnus, īpaši mazās skolās, nereti māca skolotāji, kuriem pašiem skolā bijušas vājas sekmes.



Tiesa, Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) pamatoti var kritizēt par mēģinājumiem pārmaiņas vienkāršot un panākt, ka izglītības iestāžu tīkls visās pašvaldībās tiek veidots pēc vienas piegrieztnes. Skolēnu skaits ne tuvu nav vienīgais kritērijs, pēc kā vadīties, liekot svaru kausos ieguvumus un zaudējumus no kādas skolas slēgšanas, jo katras mazās skolas saglabāšanas vai slēgšanas pamatojums ir individuāls. Cik ilgs laiks skolēniem būtu jāpavada ceļā līdz jaunajai skolai (ierēķinot arī ceļu no mājām līdz autobusa pieturai)? Cik atvērtas šo skolēnu uzņemšanai ir pārējās pašvaldības skolas – vai bērniem pēc skolas slēgšanas vispār būs iespēja mācīties drošā un iekļaujošā vidē? Kādas ir potenciāli slēdzamās skolas sekmes darbā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir zema motivācija vai arī kādi mācīšanās traucējumi? Kāds ir skolēnu progress pēc tam, kad viņi ir uzsākuši mācības šajā skolā? Kādi ir skolas formālie rezultāti, piemēram, vērtējumi centralizētajos eksāmenos? Kādi ir skolēnu un vecāku apmierinātības rādītāji? Cik kvalificēti ir skolas mācībspēki? Varbūt skola izmanto kādas inovatīvas mācīšanas metodes? Šo jautājumu uzskaitījumu varētu turpināt.



Man ir grūti saprast cīņu ar skaļiem lozungiem par tām izglītības iestādēm, kurās neviens īsti nereaģē, ja kāds no to skolēniem mēnešiem vai pat gadiem neapmeklē skolu, vai kurās māca skolotāji, kuriem piemērotāka būtu kāda cita profesija, bet ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai aiz sausiem skaitļiem neaizslēptu arī kvalitatīvi un sociāli atbildīgi strādājošu mazo skolu slēgšanu. Pašlaik visas “slēgšanas kandidātes” ir samestas vienā jūklī.