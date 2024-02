Vēstules saturu trešdien domnieki apsprieda Sociālo jautājumu komitejas sēdē. Lēmums netika pieņemts, to tikai aktualizēja "vidējās temperatūras nomērīšanai", kā to nodēvēja komitejas vadītājs Juris Radzevičs (GKR).

Traumatoloģija, dzemdniecība, gultas

Otrs virziens, kurā tiek piedāvātas reformas ir dzemdniecība. Ministra ieskatā: "Attiecībā uz dzemdētāju un nedēļnieču aprūpi, SIA "Rīgas Dzemdību nams" nav mūsdienu prasībām atbilstoša droša vieta, jo mūsdienu dzemdniecībā sarežģījumu gadījumos ir nepieciešama multidisciplināra aprūpe un terciārā līmeņa tehnoloģijas, tādas kā reanimācijas nodaļas iespējas ar iespējamu nepārtrauktu pacienta monitorēšanu, diagnostikas tehnoloģiju un invazīvās radioloģijas pieejamību diennakts režīmā, asins kabinetu un medicīnas personālu, kam ir pieredze neikdienišķu situāciju risināšanā, piemēram, anestezioloģijā un reanimatoloģijā." To viņš pamato ar to, ka šobrīd uz RAKUS no Dzemdību nama tiek pārvestas nedēļnieces ar komplikācijām pēc dzemdībām.