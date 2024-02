Šā gada budžeta sabalansēšanai Talsu novada pašvaldība plāno lūgt valsts aizņēmumu divu miljonu eiro apmērā, tomēr šī summa varētu būt lielāka. Precīzu aizņēmuma apmēru Tašu pašvaldības vadība vēl aprēķina.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka 2024. gada budžeta sabalansēšanai Talsu pašvaldība lēma no šā gada 1. aprīļa līdz gada beigām pašvaldības darbiniekiem noteikt četru darba dienu nedēļu, kā arī samazināt pašvaldībā strādājošo štatu par 25%.

Ieskicējot Talsu finanšu problēmas, pilsētas mērs Andis Āboliņš (LZP) norādīja, ka par 2,4 miljoniem eiro samazinājās dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, izdevumi par atlīdzību auguši par 5,6 miljoniem eiro, kā arī pašvaldībā nodarbināto skaits audzis no 1391 amata vietas pērn līdz 1470 amata vietām 2024. gada sākumā, tādējādi, neveicot budžeta sabalansēšanas pasākumus, pašvaldība atlīdzībai tērētu 70% no tās rīcībā esošās naudas.