Otrdien, 5. martā, pie Ministru kabineta plānota lauksaimnieku protesta akcija, portālu "Delfi" informēja pasākuma rīkotāji.

"Šī brīža situācija ir skarba. Salīdzinot – Latvijas zemnieks ir nopircis māju, bet viņš nevar būt pārliecināts, ka netiks no tās izdzīts. Tai pat laikā viņu spiež turpināt maksāt kredītu un nodokļus. Identiska situācija šobrīd ir ar īpašumā esošām lauksaimniecības zemēm," pauž Lazdiņš.

Viņa skatījumā Latvijā "politiskajā līmenī ir jāvienojas un operatīvi jāizstrādā rīcības plāns ar konkrētiem termiņiem, kas nosaka, ka nacionālā līmeņa zemes lietošanas ierobežojumu gadījumā mūsu lauksaimniecības zemju saimniekiem tiek piešķirtas kompensācijas, tādējādi viņus pasargājot no bankrota".

"Jāapzinās, ka nacionālas zemes apgrūtinājumu sekas būs bankrotā iedzīti lauksaimnieki, kuri turpinās maksāt kredītus par zemi, kuru viņi ir iegādājušies. Zemniekam tiks atņemta zeme, kurai pateicoties, viņš ir plānojis attīstīt savu saimniecību. Zaudēti nākotnes ieņēmumi, bet kredītu maksājumi, kas jāturpina maksāt, ir realitāte, kas var potenciāli izraisīt saimniecību bankrotus. Tas ir netaisnīgi un to nevar pieļaut," viņš norāda.

"Zemnieku saeimā" atgādina, ka lauksaimnieki jau februāra sākumā valdībai iesniegtajā vispatverošo prasību pakā iekļāva punktu, kas attiecas uz atteikšanos no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem lietošanas ierobežojumiem, uzsverot, ka nav pieļaujama Latvijas produktīvo zemju izņemšana no ražošanas, ja par to nav paredzētas godīgas Eiropas Savienības (ES) kompensācijas.