Līdz 2025. gada 31. decembrim plānots saglabāt līdzšinējo pieeju veselības aprūpes finansēšanā, proti, veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros līdz šim datumam varēs saņemt neatkarīgi no veiktajām iemaksām, portālu "Delfi" informēja parlamenta preses dienestā.

Iepriekš bija plānots , ka no šā gada 1. jūlija personas, kuras nav sociāli apdrošinātas veselības apdrošināšanai, saņemtu tikai veselības aprūpes minimumu, tas ir, neatliekamo medicīnisko palīdzību, dzemdību palīdzību, ģimenes ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus un tādus veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti ar to slimību ārstniecību, kurām ir nozīmīga ietekme uz sabiedrības veselības rādītājiem vai kuras apdraud sabiedrības veselību.

"Līdz ar to šīm personām būtu nevienlīdzīgas pamattiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus," secina likumprojekta autori.

Kā atzīmēja komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš (ZZS), nākamā gada februāris ir beidzamais termiņš, līdz kuram jaunajam finansēšanas modelim ir jābūt izstrādātam. "Ja risinājums tiks atrasts agrāk, komisija to iekļaus savā darba kārtībā un virzīs apstiprināšanai," sacīja Bērziņš.

Vienlaikus ar grozījumiem iecerēts motivēt personas ar atkarībām uzsākt ārstēšanas procesu, nodrošinātu pēctecīgu narkoloģisko pacientu ārstēšanu un samazinātu slimību recidīvus un atkārtotu hospitalizāciju skaitu. Lai to panāktu, ar grozījumiem plānots atbrīvot narkoloģiskos pacientus no pacientu līdzmaksājumiem, pielīdzinot tos psihiatriskā profila pacientiem, kuri jau šobrīd ir atbrīvoti no līdzmaksājumu veikšanas.