"Progresīvo" politiķis, satiksmes ministrs Kaspars Briškens norādīja, ka satiksmes nozari jau iepriekš ir aicinājis pēc iespējas mazināt un virzīties prom no darījumiem ar Krieviju.

Vaicāti, vai Latvija pati var pieņemt lēmumu par to, ka ne VAS " Latvijas dzelzceļš " (LDz), ne tā meitasuzņēmumi, nepārvadā mangāna rūdu, Siliņa uzsvēra, ka efektīvākais risinājums ir ES līmeņa sankcijas. Ministru prezidente norādīja, ka jau iepriekš ir uzdevusi Satiksmes ministrijai , Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai aprēķināt, cik Latvijai izmaksātu attiecīgu kravu tranzīta ar Krieviju un Baltkrieviju pārtraukšana.

Mangāna rūdas kontekstā Valainis atzīmēja, ka mērķis ir sasniegt reālus rezultātus jeb to, lai Krievijā nenonāk šī rūda. Lai to panāktu, nepieciešams ES līmeņa sankcijas, jo bez tām mangāna rūda Krievijā varēs tikt ievesta arī caur kādu citu ES dalībvalsti, skaidroja ZZS politiķis. Līdz ar to, ja lēmumus pieņemam tikai nacionālā līmenī, tad sasniegsim tikai emocionālu rezultātu, jo tas nedotu gaidīto efektu, neliegtu Krievijai saņemt šīs kravas, uzsvēra ekonomikas ministrs.