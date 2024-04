NATO izstrādā plānus par piecu gadu militārās palīdzības pakotnes nodrošināšanu Ukrainai 100 miljardu ASV dolāru apmērā, lai pasargātu to no "politisku pārmaiņu vējiem" iespējamas Donalda Trampa otrās prezidentūras gadījumā, ziņoja laikraksts "Financial Times" (FT).