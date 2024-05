Arestēja, piekāva un līķi izmeta uz ielas

Šarakami ķermeni ģimene atradusi morgā vairāk nekā nedēļu pēc tam, kad viņa pazuda no demonstrācijām. Irānas varas iestādes savu saistību ar pusaudzes nāvi toreiz noliedza un norādīja, ka meitene izdarījusi pašnāvību, nolecot no augstceltnes.

Dokumentos norādīts, ka demonstrācijas uzraudzījušas vairākas slepenās drošības vienības. Viena no šīm vienībām – "12. komanda" – pusaudzi uzskatījusi par vienu no protestu līderiem "viņas netipiskās uzvedības un vairākkārtējas mobilā tālruņa izmantošanas dēļ". Līdz ar to vienība meiteni sākusi vajāt, līdz viņu izdevies arestēt.