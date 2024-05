Krievija nav demonstrējusi "nekādas indikācijas" par mēģinājumiem atturēt savus spēkus no vardarbības pret Ukrainas iedzīvotājiem un kara noziegumu pastrādāšanas, secināts ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) ceturtdienas ziņojumā.