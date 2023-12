Satelītattēli no veiksmīgā Ukrainas trieciena Krievijas Melnās jūras flotes (BSF) kuģim okupētajā Feodosijā, Krimā, liecina, ka trieciens sabojājis apkārtējo ostas infrastruktūru, raksta ASV bāzētā domnīca “Institute For The Study Of War” (ISW).