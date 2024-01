Paziņojums izskan īsi pēc tam, kad it kā Krievijas raķete piektdien uz trīs minūtēm ielidoja Polijas gaisa telpā un uzreiz pēc tam atgriezās Ukrainas teritorijā.

Jau ziņots, ka Krievija naktī no ceturtdienas uz piektdienu pret vairākām Ukrainas pilsētām veica masveida raķešu un dronu triecienus. Ukrainā bojā gājušo skaits pārsniedza 30 cilvēkus. Polijas armija ziņoja, ka agri no rīta valsts gaisa telpā no robežas ar Ukrainu ielidojis neidentificēts objekts.