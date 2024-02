Alekseja Navaļnija mātei Ludmilai parādīts viņas mirušā dēla līķis, atsaucoties uz sievietes video vēstījumā pausto, ziņo medijs “meduza.io”.

"Nupat kā es iznācu no Izmeklēšanas komitejas ēkas Saļehardā. Gandrīz diennakti es tur pavadīju viena, vienatnē ar izmeklētājiem un kriminālistiem. Advokātu viņi ielaida tikai šodien pēc pusdienām," medijs citē Navaļnijas teikto.

"Pēc likuma viņiem vajadzēja man uzreiz atdot Alekseja ķermeni, taču viņi to līdz šim brīdim nav izdarījuši. Tā vietā viņi mani šantažē, izvirza man nosacījumus – kur, kad un kā jāapglabā Aleksejs. Tas ir nelikumīgi.

Manā klātbūtnē viņi saņem pavēles vai nu no Kremļa vai no Izmeklēšanas komitejas centrālā aparāta. Viņi vēlas, lai tas notiktu slepeni, bez atvadīšanās. Viņi vēlas mani aizvest uz kapsētas nomali un pie svaigas kapu kopiņas, un teikt: "Lūk, te atdusas jūsu dēls". Es tam nepiekrītu. Es gribu, lai jums, kam Aleksejs dārgs, kuram viņa nāve kļuvusi par personīgu traģēdiju, būtu iespēja no viņa atvadīties," izteikusies Navaļnija māte.