Sākotnēji uz to varēja skatīties kā atsevišķu politiķu vai politikai pietuvināto ņemšanos. Dzejniece Liāna Langa, kuru var saukt par atkrieviskošanas kampaņas seju, zināmās aprindās kļuva nedaudz slavena (tomēr dati rāda, ka ne tik ļoti, lai viņu būtiski atpazītu arī ārpus sociālajiem tīkliem). Tomēr pamazām sākotnēji agresīvā retorika tiek padarīta par daļu no mūsu ikdienas. Prezidents Levits dzejniecei pasniedza Valsts prezidenta plaketi, bet intelektuālā elite, kā pamanījis filozofs, LU pētnieks un portāla "Satori" redaktors Igors Gubenko, izvairās šādu kustību kritiski izvērtēt, jo tad var ātri kļūt par "rašistu".

Naids šobrīd skan krieviski

Publicisti Marinu Kosteņecku atkrieviskošanas kampaņa ļoti satrauc. "Jā, es esmu krieviete, bet es neatteikšos no savām asinīm. Man ir milzīgs kauns par to, ko krievu tautas vārdā dara Putins. Un naida valoda šobrīd ir krievu valoda," "Delfi" saka Kosteņecka.

Viņa jūt, ka šobrīd Rietumu pasaulē krievus īpaši redzēt negrib, bet atteikties no krieviskā viņa negrib un nevar. "Ja es šodien atteikšos no mātes asinīm, tad tas nozīmē, ka rīt es varētu atteikties arī no Latvijas. Tāpēc es nevaru atteikties no savas tautas.