"Daudzi igauniski runājošie satraukti saka: paskatieties, cik mums Igaunijā daudz vatņiku! Proti, cilvēku, kuri nepiekrīt Igaunijas valsts pamata pozīcijām. Jā, bet paskatieties uz igauniski runājošo vēlētāju, katrs piektais atbalsta EKRE! Lai arī EKRE vēlas politizēt tiesas, slēgt presi, aizliegt abortus, izraidīt gejus, krievus, ukraiņus un izstāties no ES," intervijā "Delfi.ee" atzīmē Rīgikogu deputāts Jevgēņijs Osinovskis.

Kukuļdošanā Latvijā apsūdzētā Igaunijā reiz bagātākā uzņēmēja Oļega Osinovska dēls Jevgeņijs dalās savos novērojumos par politisko lauku Igaunijā, tajā skaitā paša reiz vadītajiem sociāldemokrātiem. Osinovskis ir pagājis malā no partijas vadības, bet tajā joprojām spēlē būtisku lomu. Politiskajam spēkam ir dziļas saknes – to reiz dibināja igauņu tautfrontiete Marju Lauristīna, kā arī no tās rindām citu starpā nāk bijušais prezidents Tomas Hendriks Ilvess. Tā laika gaitā asimilējusi gan Krievu partiju, gan Igaunijas Krievu sociāldemokrātisko partiju, kas ļāvis tai piesaistīt arī šīs minoritātes balsis. Sociāldemokrāti pēdējos gados vēlēšanās gūst ap 10% atbalstu, kā arī bijis biežs koalīcijas partneris.