Ukrainas Bruņoto spēku karavīrs, kurš atkāpās no pozīcijām

Ukrainas Bruņotajos spēkos dienē vīrietis ar iesauku Kapļa (tulkojumā no ukraiņu valodas "piliens" – red.), kurš atradās netālu no Krasnohorivkas – astoņus kilometrus no Doņeckas un sešus kilometrus no Avdijivkas. Tā bija aizsardzības līnija, kuru viņš kopā ar citiem karavīriem noturēja līdz terikonam (terikons ir uzbērts kalns pie raktuvēm, šajā gadījumā – uz dienvidiem no Avdijivkas – red.). Karavīrs apgalvo, ka munīcijas trūkuma dēļ situācija bijusi tik sarežģīta, ka no šīm pozīcijām Ukrainas Bruņoto spēku karavīri atkāpās ātrāk nekā no Avdijivkas.