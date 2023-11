Vienā populārā " Telegram " kanālā, kurā informācija tiek izplatīta tikai krievu valodā, nesen parādījās kārtējais stāsts, kurā apgalvots, ka kāda sieviete it kā mirusi no stresa, kas saistīts ar valodas eksāmenu, taču tajā arī uzsvērts, ka mirušās tuvinieki nevarot tikt pie mirstīgajām atliekām, jo sievietei neesot bijusi pase. Portāls "Delfi" sazinājās gan ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ( PMLP ), gan ar Tieslietu ministriju, noskaidrojot, ka šāda situācija nevar izveidoties.

Atbilstoši likumam šādu apliecību var saņemt laulātais, cits ģimenes loceklis vai cita persona, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Tāpat to var izsniegt ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pansionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai, ja persona mirusi attiecīgi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojis neviens no mirušās personas ģimenes locekļiem vai cita persona, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

Jāatzīmē, ka tiesības saņemt miršanas apliecību ir arī pašvaldībai, ja tai kļuvis zināms par personas nāvi un par miršanas faktu nav paziņojusi neviena no augstāk norādītajām personām, kā arī izmeklēšanas iestādei, ja sakarā ar personas nāvi notiek izmeklēšana un par miršanas faktu nav paziņojusi neviena no augstāk norādītajām personām.

Dzimtsarakstu nodaļas personas miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no augstāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina miršanu, neatkarīgi no tā, vai mirusī persona ir Latvijas vai citas valsts pilsonis, kā arī neatkarīgi no Fizisko personu reģistrā personai norādītā statusa.