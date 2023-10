Jau kopš Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā sākuma interneta vidē regulāri izplatās dažādas baumas par Krievijas diktatora Vladimira Putina veselības stāvokli, tostarp par viņa iespējamo nāvi. Pēdējais šāds ziņu "vilnis" pāršalca sabiedrību oktobra otrajā pusē, taču augstu ticamības līmeni tām nevar piešķirt vairāku apstākļu dēļ.

Līdzīgi kā gadījumā, kad pirms pāris mēnešiem dažādi nepārbaudīti avoti ziņoja par Čečenijas prokremliskā līdera Ramzana Kadirova nāvi, arī šoreiz informācija izplatījās no dažādiem avotiem, par kuru uzticamību nav iespējams pārliecināties. Šajā reizē informācija par Putina nāvi faktiski nāca tikai no "Telegram" kanāla "General SVR", kurā jau ilgstoši tiek publicēti dažāda rakstura apgalvojumi par Putina veselības stāvokli, piemēram, ka Krievijas diktators ciešot no vēža.