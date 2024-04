Pirmo no šiem argumentiem visizvērstāk formulēja Ainārs Šlesers (LPV). Citēju no sēdes stenogrammas. "Putins – viņš nav mūžīgs. Krievijā situācija mainīsies agri vai vēlu, es esmu par to pārliecināts. Bet ir viena lieta, ko mēs nevaram ne ar vienu Ministru kabineta lēmumu vai Saeimas lēmumu izmainīt, – Krievija un Baltkrievija vienmēr paliks Latvijas kaimiņvalstis, un tā ir realitāte, ar ko mums būs jārēķinās gadu simtos un gadu tūkstošos. … Tas nozīmē to, ka neatkarīgi no pašreizējā kara … diemžēl realitāte ir tāda, ka šī globālā sadarbība, tai skaitā ar Krieviju, Baltkrieviju, nepazudīs." Tā ir bieži dzirdēta atziņa žanrā "kaimiņus neizvēlas", tādēļ jāsadarbojas vien būs.