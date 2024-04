Teroristu uzbrukumu Piemaskavas "Crocus City" koncertzālei nav analizējis tikai slinkais, tomēr līdz šim neesmu redzējis komentārus, kas būtu šo katastrofu apskatījuši no militārās operācijas plānošanas aspekta (OPLAN), izmantojot apsvērumus, ko lieto šīs jomas profesionāļi neatkarīgi no tā, kurai pusei viņi pieder, tiesībsargiem vai teroristiem. Šāda analīze var būt noderīga, lai, kā saka, "sakārtotu domas", pirms izdarīt galīgo slēdzienu (individuālu vai kolektīvu) par notikuma būtību.

Ņemot vērā teroristiskās organizācijas Islāma valsts (IS) Horasānas provinces apakšvienības (IS-K) nepārprotamu saistību ar šo uzbrukumu, kas izpaudās, tai publiski uzņemoties atbildību par notikušo, nav pamata šādu "autorību" ignorēt, kamēr nav pierādīts pretējais. Motīvu nostāties pret Krieviju IS netrūkst – Krievija kopš 2015. gada karo pret IS Sīrijā ar tādiem pašiem paņēmieniem kā Ukrainā un pirms tam Čečenijā.